March 8 (Gracenote) - Results from the Indian Wells Women's Singles Round 1 matches on Wednesday Jelena Ostapenko (Latvia) beat Danka Kovinic (Montenegro) 6-4 2-6 7-6(3) Monica Niculescu (Romania) beat Sorana Cirstea (Romania) 4-6 6-3 6-1 Heather Watson (Britain) beat Nicole Gibbs (U.S.) 4-6 6-2 6-2 Kirsten Flipkens (Belgium) beat Catherine Bellis (U.S.) 4-6 6-1 6-4 Johanna Larsson (Sweden) beat Camila Giorgi (Italy) 7-6(3) 6-3