Tennis-Family Circle Cup women's singles results

April 5 (Gracenote) - Results from the Family Circle Cup Women's Singles matches on Tuesday Round 2 6-Samantha Stosur (Australia) beat Jelena Jankovic (Serbia) 6-1 6-3 Round 1 Annika Beck (Germany) beat Louisa Chirico (U.S.) 6-0 3-0 (Chirico retired) Sara Errani (Italy) beat Grace Min (U.S.) 6-1 6-1 Bethanie Mattek-Sands (U.S.) beat Sofia Kenin (U.S.) 6-4 6-4 10-Irina Begu (Romania) beat Cagla Buyukakcay (Turkey) 6-0 6-0