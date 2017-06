March 9 (Gracenote) - Results from the Indian Wells Women's Singles Round 1 matches on Wednesday Madison Brengle (U.S.) beat Tatjana Maria (Germany) 6-4 6-2 Jelena Ostapenko (Latvia) beat Danka Kovinic (Montenegro) 6-4 2-6 7-6(3) Monica Niculescu (Romania) beat Sorana Cirstea (Romania) 4-6 6-3 6-1 Heather Watson (Britain) beat Nicole Gibbs (U.S.) 4-6 6-2 6-2 Sara Errani (Italy) beat Mandy Minella (Luxembourg) 1-6 6-4 7-5 Evgeniya Rodina (Russia) beat Christina McHale (U.S.) 6-1 6-0 Anett Kontaveit (Estonia) beat Misaki Doi (Japan) 7-5 6-4 Belinda Bencic (Switzerland) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 6-4 6-1 Kristyna Pliskova (Czech Republic) beat Bethanie Mattek-Sands (U.S.) 6-0 6-3 Louisa Chirico (U.S.) beat Francesca Schiavone (Italy) 6-3 6-3 Yanina Wickmayer (Belgium) beat Laura Siegemund (Germany) 6-3 3-6 6-4 Monica Puig (Puerto Rico) beat Danielle Collins (U.S.) 6-0 6-2 Kayla Day (U.S.) beat Kurumi Nara (Japan) 6-3 6-4 Wang Qiang (China) beat Kateryna Bondarenko (Ukraine) 5-7 6-4 6-4 Kirsten Flipkens (Belgium) beat Catherine Bellis (U.S.) 4-6 6-1 6-4 Johanna Larsson (Sweden) beat Camila Giorgi (Italy) 7-6(3) 6-3