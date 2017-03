UPDATE 3-Tennis-Indian Wells men's singles round 2 results

March 12 (Gracenote) - Results from the Indian Wells Men's Singles Round 2 matches on Saturday 11-David Goffin (Belgium) beat Karen Khachanov (Russia) 6-4 3-6 6-3 20-John Isner (U.S.) beat Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 7-6(0) 7-6(6) Yoshihito Nishioka (Japan) beat 19-Ivo Karlovic (Croatia) 6-4 6-3 8-Dominic Thiem (Austria) beat Jeremy Chardy (France) 6-2 6-4