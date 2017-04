March 9 (Infostrada Sports) - Results from the Indian Wells Women's Singles Round 1 matches on Wednesday Kurumi Nara (Japan) beat Teliana Pereira (Brazil) 6-1 6-2 Kateryna Bondarenko (Ukraine) beat Alison Van Uytvanck (Belgium) 6-2 6-7(2) 6-2 Carina Witthoeft (Germany) beat Irina Falconi (U.S.) 0-6 6-4 6-4 Heather Watson (Britain) beat Galina Voskoboeva (Kazakhstan) 7-6(4) 4-6 6-1 Johanna Larsson (Sweden) beat Tatjana Maria (Germany) 6-4 7-6(3) Yulia Putintseva (Kazakhstan) beat Peng Shuai (China) 6-0 6-1 Lucie Hradecka (Czech Republic) beat Alison Riske (U.S.) 7-6(4) 6-2