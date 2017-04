March 10 (Infostrada Sports) - Results from the Indian Wells Women's Singles Round 1 matches on Thursday Magdalena Rybarikova (Slovakia) beat Laura Robson (Britain) 7-6(3) 6-2 Zhang Shuai (China) beat Pauline Parmentier (France) 7-6(5) 0-0 (Parmentier retired) Christina McHale (U.S.) beat Caroline Garcia (France) 6-4 6-4 Tsvetana Pironkova (Bulgaria) beat Donna Vekic (Croatia) 6-2 7-5 Yanina Wickmayer (Belgium) beat Polona Hercog (Slovenia) 0-6 6-4 6-4 Lauren Davis (U.S.) beat Nao Hibino (Japan) 6-2 6-4 Zarina Diyas (Kazakhstan) beat Jamie Loeb (U.S.) 6-1 6-4 Camila Giorgi (Italy) beat Julia Goerges (Germany) 6-3 6-2 Denisa Allertova (Czech Republic) beat Petra Cetkovska (Czech Republic) 6-0 6-1 Shelby Rogers (U.S.) beat Mariana Duque (Colombia) 6-1 4-6 6-3