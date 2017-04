March 12 (Infostrada Sports) - Results from the Indian Wells Women's Singles Round 2 matches on Friday 1-Serena Williams (U.S.) beat Laura Siegemund (Germany) 6-2 6-1 Kateryna Bondarenko (Ukraine) beat 24-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 6-2 6-7(1) 6-4 Lesia Tsurenko (Ukraine) beat 15-Sara Errani (Italy) 6-4 6-3 8-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Danka Kovinic (Montenegro) 6-3 4-6 7-6(5) Yulia Putintseva (Kazakhstan) beat 27-Kristina Mladenovic (France) 6-4 6-4 CoCo Vandeweghe (U.S.) beat 16-Svetlana Kuznetsova (Russia) 6-4 6-3 19-Jelena Jankovic (Serbia) beat Carina Witthoeft (Germany) 6-1 6-3 30-Ekaterina Makarova (Russia) beat Lucie Hradecka (Czech Republic) 6-4 6-4 5-Simona Halep (Romania) beat Vania King (U.S.) 6-1 6-1 Johanna Larsson (Sweden) beat 29-Sabine Lisicki (Germany) 5-7 6-4 6-2 Kurumi Nara (Japan) beat 10-Venus Williams (U.S.) 6-4 6-3 Nicole Gibbs (U.S.) beat 23-Madison Keys (U.S.) 6-3 6-3 Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) beat 11-Lucie Safarova (Czech Republic) 6-3 6-4 Barbora Strycova (Czech Republic) beat 22-Andrea Petkovic (Germany) 5-7 6-4 7-5 32-Monica Niculescu (Romania) beat Heather Watson (Britain) 6-4 2-6 6-2 3-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Dominika Cibulkova (Slovakia) 6-3 3-6 7-5