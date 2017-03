March 7 (Infostrada Sports) - Results from the Indian Wells Women's Singles Round 1 matches on Wednesday Christina Mchale (U.S.) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 6-3 6-4 Francesca Schiavone (Italy) beat Flavia Pennetta (Italy) 7-5 6-1 Lourdes Dominguez Lino (Spain) beat Grace Min (U.S.) 1-6 6-4 6-3 Maria Sanchez (U.S.) beat Olga Puchkova (Russia) 6-3 6-3 Lesia Tsurenko (Ukraine) beat Ayumi Morita (Japan) 6-1 6-2 Lara Arruabarrena Vecino (Spain) beat Sesil Karatantcheva (Kazakhstan) 6-4 1-6 6-3 Anabel Medina Garrigues (Spain) beat Casey Dellacqua (Australia) 6-1 6-3 Shahar Peer (Israel) beat Marina Erakovic (New Zealand) 6-3 6-4 Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Andrea Hlavackova (Czech Republic) 6-3 6-1 Olga Govortsova (Belarus) beat Mandy Minella (Luxembourg) 6-2 3-6 6-4 Mallory Burdette (U.S.) beat Jill Craybas (U.S.) 6-3 6-1 Silvia Soler Espinosa (Spain) beat Vania King (U.S.) 6-7(7) 6-2 6-1 Chanelle Scheepers (South Africa) beat Kristina Mladenovic (France) 6-4 6-1 Johanna Larsson (Sweden) beat Timea Babos (Hungary) 6-7(5) 6-2 6-0 Simona Halep (Romania) beat Lauren Davis (U.S.) 6-2 6-0 Ksenia Pervak (Kazakhstan) beat Zheng Jie (China) 6-1 6-2