March 13 (Infostrada Sports) - Results from the Indian Wells Women's Singles Round 3 matches on Sunday 8-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Johanna Larsson (Sweden) 6-3 4-6 7-5 Nicole Gibbs (U.S.) beat Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 6-0 6-4 Kateryna Bondarenko (Ukraine) beat Lesia Tsurenko (Ukraine) 3-6 6-4 7-6(7) 3-Agnieszka Radwanska (Poland) beat 32-Monica Niculescu (Romania) 6-2 6-1 1-Serena Williams (U.S.) beat Yulia Putintseva (Kazakhstan) 7-6(2) 6-0