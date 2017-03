March 14 (Infostrada Sports) - Results from the Indian Wells Women's Singles Round 2 matches on Friday 1-Serena Williams (U.S.) beat Monica Niculescu (Romania) 7-5 7-5 Sloane Stephens (U.S.) beat 13-Angelique Kerber (Germany) 7-6(6) 6-2 27-Timea Bacsinszky (Switzerland) beat Marina Erakovic (New Zealand) 4-6 6-3 6-2 14-Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Lara Arruabarrena Vecino (Spain) 6-3 7-5 3-Simona Halep (Romania) beat Daria Gavrilova (Russia) 2-6 6-1 6-2 28-Zarina Diyas (Kazakhstan) beat Donna Vekic (Croatia) 6-3 6-3 23-Elina Svitolina (Ukraine) beat Alison Van Uytvanck (Belgium) 4-6 7-6(4) 6-1 Heather Watson (Britain) beat 29-Camila Giorgi (Italy) 7-5 7-5 7-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Alison Riske (U.S.) 6-3 6-1 8-Ekaterina Makarova (Russia) beat Elena Vesnina (Russia) 6-4 6-0 12-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Monica Puig (Puerto Rico) 6-1 6-1 19-Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Irina Falconi (U.S.) 4-6 6-2 6-3 10-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Mona Barthel (Germany) 6-4 7-6(4) 26-Varvara Lepchenko (U.S.) beat Sachia Vickery (U.S.) 6-4 6-1 Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat 17-Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) 6-3 6-3 22-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Katerina Siniakova (Czech Republic) 7-6(2) 6-2