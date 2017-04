UPDATE 2-Tennis-Monte Carlo Masters men's singles round 1 results

April 16 (Gracenote) - Results from the Monte Carlo Masters Men's Singles Round 1 matches on Sunday Gilles Simon (France) beat Malek Jaziri (Tunisia) 6-2 6-2 Joao Sousa (Portugal) beat Florian Mayer (Germany) 6-3 6-2 10-David Goffin (Belgium) beat Steve Darcis (Belgium) 6-2 6-1