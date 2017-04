March 3 (Infostrada Sports) - Results from the Malaysian Open Women's Singles Round 2 matches on Thursday 2-Elina Svitolina (Ukraine) beat Risa Ozaki (Japan) 6-1 3-6 6-0 Cagla Buyukakcay (Turkey) beat Chang Kai-Chen (Taiwan) 7-5 6-3 Zhu Lin (China) beat Zarina Diyas (Kazakhstan) 7-5 6-2 Naomi Broady (Britain) beat Yang Zhaoxuan (China) 6-4 6-3