Feb 28 (Infostrada Sports) - Results from the Malaysian Open women's singles first round matches on Tuesday (prefix denotes seeding, * new result). * 2-Jelena Jankovic (Serbia) beat Caroline Garcia (France) 7-6(7) 4-6 7-6(2) * 3-Peng Shuai (China) beat Yvonne Meusburger (Austria) 6-1 4-6 6-2 Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Chang Kai-Chen (Taiwan) 6-3 6-2 6-Ayumi Morita (Japan) beat Nudnida Luangnam (Thailand) 6-4 6-0 Eleni Daniilidou (Greece) beat Sania Mirza (India) 6-2 1-6 6-4 Kristyna Pliskova (Czech Republic) beat Iryna Bremond (France) 6-0 6-2 Hsieh Su-Wei (Taiwan) beat 8-Anne Keothavong (Britain) 6-4 7-5 4-Jarmila Gajdosova (Australia) beat Kathrin Woerle (Germany) 1-6 7-6(2) 7-5 Jill Craybas (U.S.) beat Yurika Sema (Japan) 6-4 1-6 6-4 Casey Dellacqua (Australia) beat Bojana Jovanovski (Serbia) 6-0 6-2