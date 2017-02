Tennis-Ecuador Open men's singles round 1 results

Feb 8 (Gracenote) - Results from the Ecuador Open Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Federico Gaio (Italy) beat Joao Souza (Brazil) 5-7 6-4 7-5 Rajeev Ram (U.S.) beat 5-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 3-6 7-6(4) 6-3 Nicolas Kicker (Argentina) beat Guido Andreozzi (Argentina) 4-6 6-3 6-4 8-Renzo Olivo (Argentina) beat Emilio Gomez (Ecuador) 5-7 6-2 7-6(5) Matthew Ebden (Australia) beat Agustin Velotti (Argentina) 2-6 6-4 6-3 Roberto Carballes (Spain) beat Rogerio