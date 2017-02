Oct 9 (Infostrada Sports) - Results from the Linz Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday Petra Martic (Croatia) beat Sorana Cirstea (Romania) 6-4 6-3 Andrea Petkovic (Germany) beat Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) 7-6(3) 6-2 5-Julia Goerges (Germany) beat Daniela Hantuchova (Slovakia) 6-4 7-6(5) Simona Halep (Romania) beat Lesia Tsurenko (Ukraine) 3-0 (Tsurenko retired) Bethanie Mattek-Sands (U.S.) beat 7-Tamira Paszek (Austria) 6-2 6-4 Irina Begu (Romania) beat Catalina Castano (Colombia) 6-0 6-4 Kirsten Flipkens (Belgium) beat Alize Cornet (France) 6-4 6-3 Mallory Burdette (U.S.) beat Ksenia Pervak (Kazakhstan) 6-3 6-4 Romina Oprandi (Switzerland) beat Alexandra Cadantu (Romania) 6-2 6-1 Carla Suarez Navarro (Spain) beat Magdalena Rybarikova (Slovakia) 6-3 6-4