May 4 (Infostrada Sports) - Results from the Madrid Open Women's Singles Round 3 matches on Wednesday Patricia Tig (Romania) beat Madison Keys (U.S.) 6-3 6-4 Samantha Stosur (Australia) beat 8-Carla Suarez Navarro (Spain) 4-6 6-2 6-3 Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 2-6 6-3 7-5 Sorana Cirstea (Romania) beat Laura Siegemund (Germany) 6-4 7-6(9) 6-Simona Halep (Romania) beat 10-Timea Bacsinszky (Switzerland) 6-2 6-3 Louisa Chirico (U.S.) beat 4-Victoria Azarenka (Belarus) walkover Irina Begu (Romania) beat Christina McHale (U.S.) 6-7(6) 6-4 6-4 Daria Gavrilova (Australia) beat 5-Petra Kvitova (Czech Republic) 6-3 6-4