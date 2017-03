May 3 (Infostrada Sports) - Results from the Madrid Open Women's Singles Round 1 matches on Sunday Varvara Lepchenko (U.S.) beat Andreea Mitu (Romania) 7-6(3) 6-4 Victoria Azarenka (Belarus) beat 16-Venus Williams (U.S.) 6-3 7-5 14-Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Silvia Soler Espinosa (Spain) 6-1 6-2 Mariana Duque (Colombia) beat Heather Watson (Britain) 0-6 6-3 7-6(11) Julia Goerges (Germany) beat Marina Erakovic (New Zealand) 6-1 0-6 6-4 15-Sara Errani (Italy) beat Paula Badosa (Spain) 3-0 (Badosa retired) CoCo Vandeweghe (U.S.) beat Sabine Lisicki (Germany) 7-6(3) 3-6 7-5 1-Serena Williams (U.S.) beat Madison Brengle (U.S.) 6-0 6-1 11-Andrea Petkovic (Germany) beat Flavia Pennetta (Italy) 6-3 7-5 Christina Mchale (U.S.) beat Mona Barthel (Germany) 6-3 6-2 Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Peng Shuai (China) 6-1 6-2 4-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Olga Govortsova (Belarus) 3-6 6-1 6-4 Elina Svitolina (Ukraine) beat Daniela Hantuchova (Slovakia) 6-0 6-3 Barbora Strycova (Czech Republic) beat 6-Eugenie Bouchard (Canada) 0-6 6-3 6-3 5-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Jarmila Gajdosova (Australia) 6-3 6-0 Samantha Stosur (Australia) beat 12-Angelique Kerber (Germany) 4-6 6-3 6-3 Alize Cornet (France) beat 2-Simona Halep (Romania) 7-6(6) 6-3 Caroline Garcia (France) beat Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) 6-4 6-4 Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Maria Teresa Torro (Spain) 6-1 6-1 Ajla Tomljanovic (Croatia) beat Belinda Bencic (Switzerland) 6-4 6-3 Roberta Vinci (Italy) beat Monica Puig (Puerto Rico) 2-6 7-6(6) 6-4 10-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Zarina Diyas (Kazakhstan) 6-4 6-4 3-Maria Sharapova (Russia) beat Timea Bacsinszky (Switzerland) 6-2 6-3 Tsvetana Pironkova (Bulgaria) beat Camila Giorgi (Italy) 6-1 6-1