UPDATE 5-Tennis-Miami men's singles round 3 results

March 27 (Gracenote) - Results from the Miami Men's Singles Round 3 matches on Monday 4-Roger Federer (Switzerland) beat 29-Juan Martin Del Potro (Argentina) 6-3 6-4 Adrian Mannarino (France) beat Borna Coric (Croatia) 6-4 2-6 7-6(3) 14-Roberto Bautista (Spain) beat 22-Sam Querrey (U.S.) 3-6 6-2 6-3 10-Tomas Berdych (Czech Republic) beat 24-Gilles Muller (Luxembourg) 6-3 6-4 16-Alexander Zverev (Germany) beat 18-John Isner (U.S.) 6-7(5) 7-6(7) 7-6(5) 12-N