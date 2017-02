May 5 (Infostrada Sports) - First round women's singles results at the Madrid Open on Saturday (prefix denotes seeding, * new result): * 8-Li Na (China) beat Garbine Muguruza (Spain) 6-2 6-4 Mona Barthel (Germany) beat Julia Goerges (Germany) 6-4 6-1 Venus Williams (U.S.) beat Simona Halep (Romania) 6-1 4-6 7-6(6) Klara Zakopalova (Czech Republic) beat Iveta Benesova (Czech Republic) 6-4 7-6(5) Christina McHale (U.S.) beat Sofia Arvidsson (Sweden) 6-4 7-5 Petra Cetkovska (Czech Republic) beat 10-Vera Zvonareva (Russia) 6-2 6-2 5-Samantha Stosur (Australia) beat Petra Martic (Croatia) 7-5 4-6 7-6(5) Silvia Soler Espinosa (Spain) beat Tamira Paszek (Austria) 6-7(2) 6-2 6-2 Sorana Cirstea (Romania) beat 7-Marion Bartoli (France) 6-7(6) 6-4 6-3 (Editing by Dave Thompson)