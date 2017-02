May 9 (Infostrada Sports) - Results from the Madrid Open women's singles matches on Wednesday

Third round 1-Victoria Azarenka (Belarus) beat 13-Ana Ivanovic (Serbia) 6-4 6-4 5-Samantha Stosur (Australia) beat Petra Cetkovska (Czech Republic) 6-3 6-2 8-Li Na (China) beat 12-Angelique Kerber (Germany) 7-5 6-4

Second round

Ekaterina Makarova (Russia) beat 16-Maria Kirilenko (Russia) 6-4 6-4 Lucie Hradecka (Czech Republic) beat 3-Petra Kvitova (Czech Republic) 6-4 6-3 Roberta Vinci (Italy) beat Yanina Wickmayer (Belgium) 6-1 6-2 4-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Sara Errani (Italy) 6-0 6-1