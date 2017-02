May 10 (Infostrada Sports) - Results from the Madrid Open women's singles third round matches on Thursday (prefix denotes seeding * new result). * 9-Serena Williams (U.S.) beat 6-Caroline Wozniacki (Denmark) 1-6 6-3 6-2 Lucie Hradecka (Czech Republic) beat Ekaterina Makarova (Russia) 6-2 7-6(5) 2-Maria Sharapova (Russia) beat Lucie Safarova (Czech Republic) walkover