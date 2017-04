March 28 (Infostrada Sports) - Results from the Miami Women's Singles Round 3 matches on Sunday 4-Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Nicole Gibbs (U.S.) 6-1 6-0 22-Madison Keys (U.S.) beat 9-Roberta Vinci (Italy) 6-4 6-4 Irina Begu (Romania) beat Kristyna Pliskova (Czech Republic) 7-5 4-6 6-4 32-Monica Niculescu (Romania) beat CoCo Vandeweghe (U.S.) 6-4 6-1 13-Victoria Azarenka (Belarus) beat Magda Linette (Poland) 6-3 6-0 2-Angelique Kerber (Germany) beat Kiki Bertens (Netherlands) 1-6 6-2 3-0 (Bertens retired) Timea Babos (Hungary) beat Naomi Osaka (Japan) 7-5 6-0 24-Johanna Konta (Britain) beat Elena Vesnina (Russia) 4-6 6-1 7-6(3)