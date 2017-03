March 21 (Infostrada Sports) - Results from the Miami Women's Singles Round 1 matches on Wednesday Bethanie Mattek-Sands (U.S.) beat Monica Puig (Puerto Rico) 6-4 7-5 Francesca Schiavone (Italy) beat Jana Cepelova (Slovakia) 5-7 6-4 6-4 Christina Mchale (U.S.) beat Anett Kontaveit (Estonia) 6-2 6-1 Anabel Medina Garrigues (Spain) beat Alexandra Dulgheru (Romania) 5-7 6-4 7-6(3) Donna Vekic (Croatia) beat Yulia Putintseva (Kazakhstan) 7-6(4) 6-0 Madison Keys (U.S.) beat Allie Kiick (U.S.) 6-0 6-0 Zheng Jie (China) beat Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 7-5 6-4 Silvia Soler Espinosa (Spain) beat Pauline Parmentier (France) 6-0 6-7(2) 6-2 Eugenie Bouchard (Canada) beat Shahar Peer (Israel) 4-6 6-1 6-4 Laura Robson (Britain) beat Camila Giorgi (Italy) 6-2 4-6 6-3 Victoria Duval (U.S.) beat Andrea Hlavackova (Czech Republic) 7-6(4) 6-4 Magdalena Rybarikova (Slovakia) beat Mallory Burdette (U.S.) 6-2 6-4 Simona Halep (Romania) beat Sabine Lisicki (Germany) 6-2 3-6 7-5 Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Lucie Hradecka (Czech Republic) 6-2 6-1 Urszula Radwanska (Poland) beat Annika Beck (Germany) 6-3 6-1 Olga Govortsova (Belarus) beat Melinda Czink (Hungary) 3-6 6-3 6-2 Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Lourdes Dominguez Lino (Spain) 6-3 6-3 Romina Oprandi (Switzerland) beat Arantxa Rus (Netherlands) 6-4 3-6 6-3 Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Katerina Siniakova (Czech Republic) 6-2 3-6 6-4 Daniela Hantuchova (Slovakia) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 6-2 6-4 Jamie Hampton (U.S.) beat Monica Niculescu (Romania) 6-4 6-3 Stefanie Voegele (Switzerland) beat Petra Martic (Croatia) 6-3 6-3