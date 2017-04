UPDATE 1-Tennis-Monterrey Open women's singles quarterfinal results

April 8 (Gracenote) - Results from the Monterrey Open Women's Singles Quarterfinal matches on Friday 1-Angelique Kerber (Germany) beat Heather Watson (Britain) 6-4 6-4 4-Carla Suarez Navarro (Spain) beat 7-Alize Cornet (France) 6-1 6-1 3-Caroline Garcia (France) beat Julia Boserup (U.S.) 6-3 6-2 2-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat 5-Timea Babos (Hungary) 6-2 3-6 7-5