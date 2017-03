March 24 (Infostrada Sports) - Results from the Miami Women's Singles Round 1 matches on Tuesday Kurumi Nara (Japan) beat Ajla Tomljanovic (Croatia) 6-4 6-3 Bojana Jovanovski (Serbia) beat Mona Barthel (Germany) 3-6 6-3 6-2 Tereza Smitkova (Czech Republic) beat Natalia Vikhlyantseva (Russia) 0-6 7-5 6-2 Kristina Mladenovic (France) beat Klara Koukalova (Czech Republic) 6-4 6-4 Kaia Kanepi (Estonia) beat Francoise Abanda (Canada) 6-2 6-3 Johanna Larsson (Sweden) beat Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 6-4 7-6(4) Paula Badosa (Spain) beat Petra Cetkovska (Czech Republic) 6-1 6-1 Monica Niculescu (Romania) beat Shelby Rogers (U.S.) 7-6(1) 6-1 Karin Knapp (Italy) beat Katerina Siniakova (Czech Republic) 6-2 6-0 Catherine Bellis (U.S.) beat Indy de Vroome (Netherlands) 6-2 6-2 Madison Brengle (U.S.) beat Aleksandra Krunic (Serbia) 6-0 6-2 Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia) beat Polona Hercog (Slovenia) 6-3 6-2