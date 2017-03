March 29 (Infostrada Sports) - Results from the Miami Women's Singles matches on Saturday Round 3 7-Agnieszka Radwanska (Poland) beat 31-Irina Begu (Romania) 6-2 4-6 6-2 Daria Gavrilova (Russia) beat Kurumi Nara (Japan) 6-0 7-6(5) 9-Andrea Petkovic (Germany) beat Kristina Mladenovic (France) 6-0 6-2 4-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Kaia Kanepi (Estonia) 4-6 6-1 6-3 12-Carla Suarez Navarro (Spain) beat 22-Alize Cornet (France) 6-0 6-4 8-Ekaterina Makarova (Russia) beat 26-Elina Svitolina (Ukraine) 6-0 6-4 14-Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Paula Badosa (Spain) 7-5 6-1 16-Venus Williams (U.S.) beat 23-Samantha Stosur (Australia) 6-4 7-6(3) Round 2 1-Serena Williams (U.S.) beat Monica Niculescu (Romania) 6-3 6-1 13-Angelique Kerber (Germany) beat Heather Watson (Britain) 7-5 3-6 6-4 Tatjana Maria (Germany) beat 6-Eugenie Bouchard (Canada) 6-0 7-6(4) 11-Sara Errani (Italy) beat Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 6-1 7-6(5)