March 31 (Infostrada Sports) - Results from the Miami Women's Singles Round 4 matches on Monday 3-Simona Halep (Romania) beat 15-Flavia Pennetta (Italy) 6-3 7-5 27-Sabine Lisicki (Germany) beat 11-Sara Errani (Italy) 6-1 6-2 9-Andrea Petkovic (Germany) beat 8-Ekaterina Makarova (Russia) 6-1 7-5 14-Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Daria Gavrilova (Russia) 6-3 6-2 1-Serena Williams (U.S.) beat 24-Svetlana Kuznetsova (Russia) 6-2 6-3 12-Carla Suarez Navarro (Spain) beat 7-Agnieszka Radwanska (Poland) 5-7 6-0 6-4 16-Venus Williams (U.S.) beat 4-Caroline Wozniacki (Denmark) 6-3 7-6(1) Sloane Stephens (U.S.) beat Belinda Bencic (Switzerland) 6-4 7-6(5)