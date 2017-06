March 23 (Gracenote) - Results from the Miami Women's Singles Round 1 matches on Wednesday Sorana Cirstea (Romania) beat Monica Puig (Puerto Rico) 6-2 6-4 Varvara Lepchenko (U.S.) beat Lauren Davis (U.S.) 6-3 6-3 Ashleigh Barty (Australia) beat Eugenie Bouchard (Canada) 6-4 5-7 6-3 Wang Qiang (China) beat Donna Vekic (Croatia) 0-6 6-4 6-2 Patricia Tig (Romania) beat Heather Watson (Britain) 7-6(4) 6-1 Bethanie Mattek-Sands (U.S.) beat Katerina Siniakova (Czech Republic) 6-3 4-6 6-4 Jana Cepelova (Slovakia) beat Andrea Petkovic (Germany) 6-2 6-4 Madison Brengle (U.S.) beat Jelena Ostapenko (Latvia) 6-3 3-6 6-2 Lucie Safarova (Czech Republic) beat Yanina Wickmayer (Belgium) 7-6(2) 6-4 Christina McHale (U.S.) beat Annika Beck (Germany) 6-7(2) 7-5 6-0 Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) beat Jelena Jankovic (Serbia) 4-6 6-4 7-6(3) Veronica Cepede Royg (Paraguay) beat Misaki Doi (Japan) 6-2 6-4 Julia Goerges (Germany) beat Alison Riske (U.S.) 7-5 6-3 Shelby Rogers (U.S.) beat Marina Erakovic (New Zealand) 4-6 6-3 7-6(4) Anett Kontaveit (Estonia) beat Kurumi Nara (Japan) 6-2 6-1 Aliaksandra Sasnovich (Belarus) beat Alize Cornet (France) 6-4 1-6 6-4 Pauline Parmentier (France) beat Oceane Dodin (France) 6-2 6-1 Ajla Tomljanovic (Croatia) beat Magda Linette (Poland) 6-2 1-6 6-2 Taylor Townsend (U.S.) beat Amanda Anisimova (U.S.) 2-6 6-2 6-3 Risa Ozaki (Japan) beat Louisa Chirico (U.S.) 3-6 7-5 6-1