March 23 (Infostrada Sports) - Results from the Sony Ericsson Open women's singles second round matches on Friday (prefix denotes seeding, * new result). * 1-Victoria Azarenka (Belarus) beat Michaella Krajicek (Netherlands) 6-3 7-5 * 5-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Madison Keys (U.S.) 6-1 6-1 * 22-Maria Kirilenko (Russia) beat Alisa Kleybanova (Russia) 7-6(1) 6-3 * 24-Flavia Pennetta (Italy) beat Lourdes Dominguez Lino (Spain) 6-4 2-6 6-0 15-Ana Ivanovic (Serbia) beat Vania King (U.S.) 6-4 7-5 Aleksandra Wozniak (Canada) beat 28-Monica Niculescu (Romania) 4-6 6-3 6-4 16-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Anna Tatishvili (Georgia) 7-5 6-1 Silvia Soler Espinosa (Spain) beat 31-Kaia Kanepi (Estonia) 7-5 6-3 Zheng Jie (China) beat 18-Angelique Kerber (Germany) 7-6(4) 6-1 Garbine Muguruza (Spain) beat 9-Vera Zvonareva (Russia) 6-4 6-3