UPDATE 3-Tennis-Den Bosch Open men's singles round 2 results

June 14 (Gracenote) - Results from the Den Bosch Open Men's Singles Round 2 matches on Wednesday Julien Benneteau (France) beat 7-Nicolas Mahut (France) 3-6 6-2 6-2 4-Gilles Muller (Luxembourg) beat Andreas Seppi (Italy) 7-6(5) 6-4 2-Alexander Zverev (Germany) beat Adrian Mannarino (France) 6-2 6-3 8-Aljaz Bedene (Britain) beat Ernesto Escobedo (U.S.) 6-3 6-4