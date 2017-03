March 18 (Infostrada Sports) - Results from the Miami Women's Singles Round 1 matches on Tuesday Chanelle Scheepers (South Africa) beat Silvia Soler Espinosa (Spain) 6-3 6-0 Varvara Lepchenko (U.S.) beat Yanina Wickmayer (Belgium) 7-5 6-1 Monica Puig (Puerto Rico) beat Magdalena Rybarikova (Slovakia) 6-1 7-6(7) Casey Dellacqua (Australia) beat Stefanie Voegele (Switzerland) 6-3 6-2 Romina Oprandi (Switzerland) beat Bojana Jovanovski (Serbia) 6-2 6-4 Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) beat Francesca Schiavone (Italy) 6-4 6-2 Kurumi Nara (Japan) beat Annika Beck (Germany) 7-6(2) 6-4 Caroline Garcia (France) beat Aleksandra Wozniak (Canada) 6-3 7-5 Elina Svitolina (Ukraine) beat Bethanie Mattek-Sands (U.S.) 6-3 3-6 6-3 Tsvetana Pironkova (Bulgaria) beat Galina Voskoboeva (Kazakhstan) 6-2 7-5