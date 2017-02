UPDATE 11-Tennis-Dubai Championships women's singles round 1 results

Feb 20 (Gracenote) - Results from the Dubai Championships Women's Singles Round 1 matches on Monday Alison Riske (U.S.) beat 11-CoCo Vandeweghe (U.S.) 6-4 6-4 Christina McHale (U.S.) beat 13-Kiki Bertens (Netherlands) 6-7(5) 6-3 6-4 10-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Darya Kasatkina (Russia) 6-2 7-5 Lauren Davis (U.S.) beat Mandy Minella (Luxembourg) 2-6 6-2 6-1 Ana Konjuh (Croatia) beat Zhang Shuai (China) 6-0 6-1