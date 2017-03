March 21 (Infostrada Sports) - Results from the Miami Women's Singles Round 2 matches on Thursday 4-Maria Sharapova (Russia) beat Kurumi Nara (Japan) 6-3 6-4 1-Serena Williams (U.S.) beat Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 7-6(7) 6-2 Coco Vandeweghe (U.S.) beat 21-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 7-6(7) 7-5 9-Sara Errani (Italy) beat Patricia Mayr-Achleitner (Austria) 6-1 6-4 19-Kirsten Flipkens (Belgium) beat Virginie Razzano (France) 6-1 3-6 6-3 14-Sabine Lisicki (Germany) beat Nadia Petrova (Russia) 3-6 6-4 6-4 Caroline Garcia (France) beat 27-Klara Zakopalova (Czech Republic) 7-6(3) 7-6(3) 8-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Paula Ormaechea (Argentina) 6-3 6-4 26-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Vania King (U.S.) 6-3 7-6(2) 20-Flavia Pennetta (Italy) beat Olga Govortsova (Belarus) 6-3 6-3 Donna Vekic (Croatia) beat 28-Svetlana Kuznetsova (Russia) 7-6(5) 7-5 12-Ana Ivanovic (Serbia) beat Lauren Davis (U.S.) 6-1 6-1 16-Samantha Stosur (Australia) beat Kiki Bertens (Netherlands) 6-3 6-2 5-Angelique Kerber (Germany) beat Peng Shuai (China) 6-3 1-6 7-6(5) Tsvetana Pironkova (Bulgaria) beat 25-Sorana Cirstea (Romania) 6-3 6-3 23-Ekaterina Makarova (Russia) beat Rebecca Peterson (Sweden) 6-1 6-1