March 24 (Infostrada Sports) - Results from the Miami Women's Singles Round 2 matches on Thursday Caroline Garcia (France) beat 21-Andrea Petkovic (Germany) 7-6(5) 3-6 7-6(2) Julia Goerges (Germany) beat 26-Samantha Stosur (Australia) 3-6 6-1 6-4 Zarina Diyas (Kazakhstan) beat 31-Daria Gavrilova (Australia) 7-5 6-3 Heather Watson (Britain) beat 20-Sloane Stephens (U.S.) 6-3 6-0 23-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Vania King (U.S.) 7-5 6-2 Yanina Wickmayer (Belgium) beat 11-Lucie Safarova (Czech Republic) 6-2 6-3 3-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Alize Cornet (France) 6-0 6-1 Madison Brengle (U.S.) beat 28-Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia) 7-5 6-4 12-Elina Svitolina (Ukraine) beat Zhang Shuai (China) 6-3 6-0 30-Ekaterina Makarova (Russia) beat Lesia Tsurenko (Ukraine) 3-6 6-4 6-3 8-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Irina Falconi (U.S.) 6-1 6-4 19-Timea Bacsinszky (Switzerland) beat Margarita Gasparyan (Russia) 6-3 6-1 16-Ana Ivanovic (Serbia) beat Teliana Pereira (Brazil) 6-3 6-0 1-Serena Williams (U.S.) beat Christina McHale (U.S.) 6-3 5-7 6-2