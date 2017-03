April 3 (Infostrada Sports) - Results from the Monterrey Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 1-Angelique Kerber (Germany) beat Samantha Crawford (U.S.) 6-3 6-3 4-Ana Ivanovic (Serbia) beat Marta Sirotkina (Russia) 6-0 6-0 3-Maria Kirilenko (Russia) beat Ximena Hermoso (Mexico) 7-5 6-1 Coco Vandeweghe (U.S.) beat 2-Marion Bartoli (France) 4-6 6-3 6-1 5-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Nina Bratchikova (Russia) 6-4 6-0 Jovana Jaksic (Serbia) beat Vera Dushevina (Russia) 4-6 7-6(4) 7-6(2) Alla Kudryavtseva (Russia) beat Eva Birnerova (Czech Republic) 6-4 6-3 Tereza Mrdeza (Croatia) beat Daria Gavrilova (Russia) 6-4 6-2 Donna Vekic (Croatia) beat Julia Cohen (U.S.) 6-0 6-4 Lauren Davis (U.S.) beat Olga Puchkova (Russia) 6-2 (Puchkova retired) 8-Ayumi Morita (Japan) beat Jana Cepelova (Slovakia) 6-0 6-1