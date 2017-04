March 5 (Infostrada Sports) - Results from the Monterrey Open Women's Singles Quarterfinal matches on Friday 5-Caroline Garcia (France) beat Pauline Parmentier (France) 7-5 6-2 Heather Watson (Britain) beat 2-Caroline Wozniacki (Denmark) 7-5 6-4 Anett Kontaveit (Estonia) beat Nicole Gibbs (U.S.) 6-1 6-4 Kirsten Flipkens (Belgium) beat 4-Johanna Konta (Britain) 6-3 6-7(2) 6-1