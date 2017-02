Feb 21 Monterrey Open women's singles first round results from Mexico on Monday (prefix denotes seeding): 2-Sara Errani (Italy) beat Stephanie Dubois (Canada) 6-2 6-2 1-Roberta Vinci (Italy) beat Coco Vandeweghe (U.S.) 7-5 7-5 Alexandra Cadantu (Romania) beat Jelena Dokic (Australia) 3-6 6-1 7-5 Nina Bratchikova (Russia) beat Anastasia Pivovarova (Russia) 6-3 6-1

