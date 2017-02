Feb 21 Monterrey Open women's singles first round results on Tuesday (prefix denotes seeding). Patricia Mayr-Achleitner (Austria) beat 5-Gisela Dulko (Argentina) 6-4 7-6(2) 3-Sorana Cirstea (Romania) beat Stefanie Voegele (Switzerland) 6-3 2-6 7-5 Eva Birnerova (Czech Republic) beat Katalin Marosi (Hungary) 7-6(3) 6-4 Mandy Minella (Luxembourg) beat 7-Mathilde Johansson (France) 6-1 5-7 7-6(5) Timea Babos (Hungary) beat Ximena Hermoso (Mexico) 6-2 6-3 8-Lourdes Dominguez Lino (Spain) beat Monica Puig (Puerto Rico) 6-3 6-3 Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) beat Sesil Karatantcheva (Kazakhstan) 6-1 4-6 6-3 6-Greta Arn (Hungary) beat Zhang Shuai (China) 6-1 6-4 Valeria Savinykh (Russia) beat Kimiko Date-Krumm (Japan) 6-2 6-3 Maria Abramovic (Croatia) beat Alexandra Panova (Russia) 7-5 6-4 Alize Cornet (France) beat Tetiana Luzhanska (U.S.) 6-4 7-6(3) Silvia Soler Espinosa (Spain) beat 4-Alexandra Dulgheru (Romania) 6-3 6-3

