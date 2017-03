Aug 7 (Infostrada Sports) - Results from the Montreal Cup Women's Singles Round 3 matches on Thursday 1-Serena Williams (U.S.) beat 15-Lucie Safarova (Czech Republic) 7-5 6-4 Ekaterina Makarova (Russia) beat 2-Petra Kvitova (Czech Republic) 6-4 1-6 6-2 14-Carla Suarez Navarro (Spain) beat 4-Maria Sharapova (Russia) 6-2 4-6 6-2 11-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Shelby Rogers (U.S.) 6-1 6-0