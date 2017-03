Aug 10 (Infostrada Sports) - Results from the Montreal Cup Women's Singles Semifinal matches on Saturday 3-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Ekaterina Makarova (Russia) 7-6(1) 7-6(3) Venus Williams (U.S.) beat 1-Serena Williams (U.S.) 6-7(2) 6-2 6-3