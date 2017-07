UPDATE 7-Tennis-Nanchang Open women's singles round 1 results

July 24 (Gracenote) - Results from the Nanchang Open Women's Singles Round 1 matches on Monday 2-Peng Shuai (China) beat Kurumi Nara (Japan) 7-5 4-6 6-3 Nao Hibino (Japan) beat Zhang Kailin (China) 6-2 3-6 6-3 Xun Fangying (China) beat Zheng Wushuang (China) 3-6 7-5 6-2 Eri Hozumi (Japan) beat 7-Zheng Saisai (China) 2-6 6-2 6-0 Liu Fangzhou (China) beat You Xiaodi (China) 6-3 1-6 6-4 Han Xinyun (China) beat Peangtarn Plipuech (Thailand) 6-1 7-6(6) Hsieh Su-Wei (Taiwan) beat Gao Xinyu (China) 6-3 7-6(4) 4-Wang Qiang (China) beat Harriet Dart (Britain) 6-4 6-1