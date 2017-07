July 28 (Gracenote) - Results from the Nanchang Open Women's Singles Quarterfinal matches on Friday Han Xinyun (China) beat Arina Rodionova (Australia) 6-1 7-5 2-Peng Shuai (China) beat Zhu Lin (China) 7-6(2) 6-0 Nao Hibino (Japan) beat Lu Jingjing (China) 6-2 6-3 Wang Yafan (China) beat Hsieh Su-Wei (Taiwan) 7-6(7) 6-0