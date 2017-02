Aug 23 New Haven Open women's singles results on Tuesday (prefix denotes seeding)

Second round Christina McHale (U.S.) beat Carla Suarez Navarro (Spain) 6-2 6-2 3-Francesca Schiavone (Italy) beat Monica Niculescu (Romania) 6-2 6-1

First round

Elena Vesnina (Russia) beat 7-Jelena Jankovic (Serbia) 6-4 2-6 6-4

