UPDATE 8-Tennis-Dubai Championships women's singles round 1 results

Feb 20 (Gracenote) - Results from the Dubai Championships Women's Singles Round 1 matches on Monday Lauren Davis (U.S.) beat Mandy Minella (Luxembourg) 2-6 6-2 6-1 Ana Konjuh (Croatia) beat Zhang Shuai (China) 6-0 6-1 Kristina Mladenovic (France) beat Katerina Siniakova (Czech Republic) 6-3 6-3 Misaki Doi (Japan) beat Madison Brengle (U.S.) 6-2 6-7(4) 6-3 Kateryna Bondarenko (Ukraine) beat Aryna Sabalenka (Belarus) 4-6 6-4 6-3