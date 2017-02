Aug 23 (Infostrada Sports) - Results from the New Haven Open Women's Singles Round 2 matches on Wednesday 2-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Nicole Gibbs (U.S.) 6-2 6-4 8-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Zheng Jie (China) 6-4 6-0 3-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Sofia Arvidsson (Sweden) 7-6(4) 6-2 6-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Andrea Petkovic (Germany) 6-4 6-1