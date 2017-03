June 8 (Infostrada Sports) - Results from the Nottingham Open Women's Singles Round 1 matches on Monday 5-Alison Riske (U.S.) beat Zheng Saisai (China) 6-3 6-4 Bojana Jovanovski (Serbia) beat Nicole Gibbs (U.S.) 6-1 3-6 6-4 Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) beat Stefanie Voegele (Switzerland) 6-0 4-6 6-3 Lauren Davis (U.S.) beat 8-Ajla Tomljanovic (Croatia) 4-6 7-6(1) 7-5 Ana Konjuh (Croatia) beat Shelby Rogers (U.S.) 6-0 6-3 Yanina Wickmayer (Belgium) beat 4-Karin Knapp (Italy) 6-4 6-2