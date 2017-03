June 9 (Infostrada Sports) - Results from the Nottingham Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 1-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Alla Kudryavtseva (Russia) 6-0 6-3 Johanna Konta (Britain) beat 7-Magdalena Rybarikova (Slovakia) 6-3 6-3 Monica Niculescu (Romania) beat 3-Varvara Lepchenko (U.S.) 4-6 6-3 6-1 Olga Govortsova (Belarus) beat Katy Dunne (Britain) 6-1 6-2 2-Zarina Diyas (Kazakhstan) beat Francesca Schiavone (Italy) 7-6(5) 7-6(6) Christina McHale (U.S.) beat Jarmila Gajdosova (Australia) 6-4 6-3 6-Casey Dellacqua (Australia) beat Sesil Karatantcheva (Bulgaria) 7-5 6-3 Magda Linette (Poland) beat Daniela Hantuchova (Slovakia) 6-2 4-6 7-6(4) Monica Puig (Puerto Rico) beat Lucie Hradecka (Czech Republic) 7-6(5) 7-6(5) Sachia Vickery (U.S.) beat Wang Qiang (China) 7-6(2) 7-5