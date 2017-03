May 20 (Infostrada Sports) - Results from the Nuremberg Cup Women's Singles matches on Tuesday Round 2 2-Eugenie Bouchard (Canada) beat Anastasia Rodionova (Australia) 6-0 6-1 Karin Knapp (Italy) beat Polona Hercog (Slovenia) 6-3 6-3 Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) beat 6-Kurumi Nara (Japan) 6-4 6-2 Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Alison Van Uytvanck (Belgium) 7-6(5) 6-3 Round 1 1-Angelique Kerber (Germany) beat Marina Erakovic (New Zealand) 6-4 6-2