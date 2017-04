May 19 (Infostrada Sports) - Results from the Nuremberg Cup Women's Singles Quarterfinal matches on Thursday 3-Annika Beck (Germany) beat 7-Anna-Lena Friedsam (Germany) 7-6(6) 2-6 6-2 Kiki Bertens (Netherlands) beat Irina Falconi (U.S.) 6-1 0-1 (Falconi retired) Julia Goerges (Germany) beat 4-Lesia Tsurenko (Ukraine) walkover