May 27 (Infostrada Sports) - Results from the French Open women's singles first round matches on Sunday (prefix denotes seeding).

Alexa Glatch (U.S.) beat Anna Tatishvili (Georgia) 6-3 5-7 6-4 Dinah Pfizenmaier (Germany) beat Caroline Garcia (France) 3-6 6-4 6-3 Mathilde Johansson (France) beat Anastasia Rodionova (Australia) 5-7 7-6(6) 6-4 Venus Williams (U.S.) beat Paula Ormaechea (Argentina) 4-6 6-1 6-3 Irena Pavlovic (France) beat Chang Kai-Chen (Taiwan) 6-4 7-5 Aleksandra Wozniak (Canada) beat Heidi El Tabakh (Canada) 7-5 6-2 Shahar Peer (Israel) beat Stephanie Dubois (Canada) 6-2 6-2 13-Ana Ivanovic (Serbia) beat Lara Arruabarrena (Spain) 6-1 6-1 21-Sara Errani (Italy) beat Casey Dellacqua (Australia) 4-6 6-2 6-2 10-Angelique Kerber (Germany) beat Zhang Shuai (China) 6-3 6-4 Maria Jose Martinez Sanchez (Spain) beat Eva Birnerova (Czech Republic) 4-6 6-4 8-6 Irina Falconi (U.S.) beat Edina Gallovits-Hall (Romania) 3-6 6-3 6-1 Melanie Oudin (U.S.) beat Johanna Larsson (Sweden) 6-3 6-3 26-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Mirjana Lucic (Croatia) 6-1 6-3 20-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Anastasiya Yakimova (Belarus) 6-2 6-0 6-Samantha Stosur (Australia) beat Elena Baltacha (Britain) 6-4 6-0